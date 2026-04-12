Овечкин сделал фото с Малкиным, Кросби и Летангом перед матчем «Вашингтона» с «Пингвинз»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сфотографировался с форвардами «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным и Сидни Кросби, а также защитником Крисом Летангом перед игрой НХЛ. Это последний матч команд в нынешнем регулярном чемпионате. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
0 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург

Во время раскатки Овечкин, Малкин, Кросби и Летанг собрались в центре площадки для фотографии. Затем Овечкин отдельно сфотографировался с Кросби.

Фото: «Питтсбург»

Фото: «Вашингтон»

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своём будущем летом. Эта игра может стать последней для российского форварда с «Питтсбургом».

«Его время здесь подходит к концу». Овечкин наконец дал ответ на вопрос о своём будущем
