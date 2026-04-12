Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Овечкин и Кросби поучаствовали в стартовом вбрасывании в 100-м матче между собой
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча между между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». После первого периода счёт не открыт. На стартовом вбрасывании сошлись между собой легенды своих клубов — Александр Овечкин и Сидни Кросби. Это юбилейный 100-й матч противостояния между российским и канадским капитанами команд.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22    

Изначально на стартовое вбрасывание от «Вашингтона» вышел центральный нападающий Дилан Строум. Канадец умышленно нарушил процедуру вбрасывания и позвал на точку Овечкина. Таким образом, Овечкин и Кросби приняли участие в стартовом вбрасывании в юбилейном матче между собой.

Материалы по теме
Фото
Овечкин сделал фото с Малкиным, Кросби и Летангом перед матчем «Вашингтона» с «Пингвинз»
