Овечкин и Кросби поучаствовали в стартовом вбрасывании в 100-м матче между собой

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча между между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». После первого периода счёт не открыт. На стартовом вбрасывании сошлись между собой легенды своих клубов — Александр Овечкин и Сидни Кросби. Это юбилейный 100-й матч противостояния между российским и канадским капитанами команд.

Изначально на стартовое вбрасывание от «Вашингтона» вышел центральный нападающий Дилан Строум. Канадец умышленно нарушил процедуру вбрасывания и позвал на точку Овечкина. Таким образом, Овечкин и Кросби приняли участие в стартовом вбрасывании в юбилейном матче между собой.

