«Он как балерина. Как за 10 лет в НХЛ жив остался?» Бывший арбитр — о травме Кузнецова

Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в матче Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, 0-3). Форвард ярославцев Александр Полунин провёл силовой приём у борта. Кузнецов упал и не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках. Судьи не зафиксировали нарушение правил в этом эпизоде.

«По силовому приёму против него не к чему придраться — всё по правилам. Прыжка на Кузнецова не было — в подобном случае была бы неправильная атака. Честно говоря, он с виду не сильно в него и попал. Я понимаю, если бы он разбежался в него метров с 10-15, а так он был рядом и в него воткнулся. И главное, что в руку попал, которую Кузнецов выставил.

Конечно, было болезненным, когда Кузнецов ударился о борт головой или копчиком. Но вообще создалось такое впечатление, что Кузнецов как балерина — в СКА у него было похожее, когда с ним пожёстче играли. Стоит задать вопрос, как он тогда в Национальной хоккейной лиге играл, как он там жив остался, проиграв там больше 10 лет», – цитирует Зайцева ТАСС.