Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 12 апреля 2026 года

Сегодня, 12 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего были сыграны две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Салават Юлаев» – «Локомотив» — 2:3;

ЦСКА – «Авангард» — 2:3 ОТ.

Пары 1/4 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом.

Группа А

«Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (5) — счёт в серии — 3-0.

«Авангард» (2) — ЦСКА (4) — счёт в серии — 3-0.

Группа Б

«Металлург» (1) – «Торпедо» (6) — счёт в серии — 2-0.

«Динамо» Минск (2) – «Ак Барс» (3) — счёт в серии — 0-2.

На стадии полуфиналов сыграют победители пар в каждой из групп. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.