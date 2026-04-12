Результаты матчей 1/4 финала ВХЛ на 12 апреля 2026 года

Сегодня, 12 апреля, прошли два матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

«Югра» – «Омские Крылья» — 4:0;

«Химик» – «Магнитка» — 0:1 ОТ.

Пары 1/4 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма), счёт в серии — 2-0.

2. «Нефтяник» (Альметьевск) — «Рязань-ВДВ» (Рязань), счёт в серии — 1-1.

3. «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Омские Крылья» (Омск), счёт в серии — 2-0.

4. «Химик» (Воскресенск) — «Магнитка» (Магнитогорск), счёт в серии — 0-2.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.