Нападающий ЦСКА Соркин — о 0-3 в серии: с «Авангардом» можно играть спокойно
Нападающий ЦСКА Максим Соркин отметил, что хоккеисты команды должны хладнокровнее действовать в серии плей‑офф с «Авангардом». ЦСКА проиграл «Авангарду» со счётом 2:3 в овертайме третьего матча второго раунда. Счёт в серии стал 3-0 в пользу омичей.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Дроздов) – 02:38 (5x5) 1:1 Фьоре (Блажиевский, Маклауд) – 16:12 (5x5) 1:2 Гуляев (Окулов, Фьоре) – 28:01 (5x5) 2:2 Рой (Полтапов, Охотюк) – 31:53 (5x5) 2:3 Окулов (Гуляев) – 75:34 (5x5)
– Чего не хватило, чтобы выиграть матч?
– Не хватило забросить больше, чем соперник. Всё так просто. Побеждает не всегда тот, кто владеет преимуществом. Надо быть просто хладнокровнее. С «Авангардом» можно играть спокойно.
– Счет 0-3 в серии давит на вас?
– Нам нужно выиграть следующий матч. Нельзя проигрывать, поэтому готовимся к следующей игре. Психологического давления нет, – цитирует Соркина «Матч ТВ».
