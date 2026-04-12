Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий ЦСКА Соркин — о 0-3 в серии: с «Авангардом» можно играть спокойно

Комментарии

Нападающий ЦСКА Максим Соркин отметил, что хоккеисты команды должны хладнокровнее действовать в серии плей‑офф с «Авангардом». ЦСКА проиграл «Авангарду» со счётом 2:3 в овертайме третьего матча второго раунда. Счёт в серии стал 3-0 в пользу омичей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Дроздов) – 02:38 (5x5)     1:1 Фьоре (Блажиевский, Маклауд) – 16:12 (5x5)     1:2 Гуляев (Окулов, Фьоре) – 28:01 (5x5)     2:2 Рой (Полтапов, Охотюк) – 31:53 (5x5)     2:3 Окулов (Гуляев) – 75:34 (5x5)    

– Чего не хватило, чтобы выиграть матч?
– Не хватило забросить больше, чем соперник. Всё так просто. Побеждает не всегда тот, кто владеет преимуществом. Надо быть просто хладнокровнее. С «Авангардом» можно играть спокойно.

– Счет 0-3 в серии давит на вас?
– Нам нужно выиграть следующий матч. Нельзя проигрывать, поэтому готовимся к следующей игре. Психологического давления нет, – цитирует Соркина «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android