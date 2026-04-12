Нападающий ЦСКА Соркин — о 0-3 в серии: с «Авангардом» можно играть спокойно

Нападающий ЦСКА Максим Соркин отметил, что хоккеисты команды должны хладнокровнее действовать в серии плей‑офф с «Авангардом». ЦСКА проиграл «Авангарду» со счётом 2:3 в овертайме третьего матча второго раунда. Счёт в серии стал 3-0 в пользу омичей.

– Чего не хватило, чтобы выиграть матч?

– Не хватило забросить больше, чем соперник. Всё так просто. Побеждает не всегда тот, кто владеет преимуществом. Надо быть просто хладнокровнее. С «Авангардом» можно играть спокойно.

– Счет 0-3 в серии давит на вас?

– Нам нужно выиграть следующий матч. Нельзя проигрывать, поэтому готовимся к следующей игре. Психологического давления нет, – цитирует Соркина «Матч ТВ».