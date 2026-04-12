Защитник «Айлендерс» Александр Романов не сыграет до конца регулярного чемпионата НХЛ

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов не сыграет в заключительных двух матчах текущего регулярного сезона НХЛ. Об этом сообщил главный тренер «островитян» Питер Дебур.

Романов получил травму 18 ноября на последних секундах матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2) после толчка в спину в борт со стороны финского нападающего «Старз» Микко Рантанена. Позднее стало известно, что защитник перенёс операцию на плече.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр провёл 15 игр, в которых отметился одной результативной передачей. За «Айлендерс» хоккеист выступает с 2022 года.

