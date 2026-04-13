Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вашингтон Кэпиталз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 12 апреля 2026, счёт 3:0, НХЛ 2025-2026

«Вашингтон» победил «Питтсбург» во второй раз за два дня, Овечкин отдал результативный пас
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22     2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50     3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16    

В составе хозяев отличились Тревор ван Римсдайк и Коннор Макмайкл (дважды, один — в пустые ворота). Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил голевую передачу. Россияне Иван Мирошниченко, Евгений Малкин и Егор Чинахов результативными действиями не отметились.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 93 очка за 81 матч. «Питтсбург Пингвинз» располагается на пятой строчке, заработав 98 очков за 81 игру. У «Вашингтона» остаются шансы на попадание в плей-офф. «Филадельфия Флайерз» (94) набрала на одно очко больше, но провела на одну игру меньше.

Календарь матчей НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
