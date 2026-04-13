«Вашингтон» победил «Питтсбург» во второй раз за два дня, Овечкин отдал результативный пас

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

В составе хозяев отличились Тревор ван Римсдайк и Коннор Макмайкл (дважды, один — в пустые ворота). Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил голевую передачу. Россияне Иван Мирошниченко, Евгений Малкин и Егор Чинахов результативными действиями не отметились.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 93 очка за 81 матч. «Питтсбург Пингвинз» располагается на пятой строчке, заработав 98 очков за 81 игру. У «Вашингтона» остаются шансы на попадание в плей-офф. «Филадельфия Флайерз» (94) набрала на одно очко больше, но провела на одну игру меньше.