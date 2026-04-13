Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтона» с «Питтсбурга» во второй раз подряд
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан экспертами НХЛ первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (3:0), который прошёл в ночь с 12 на 13 апреля мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22 2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50 3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16
40-летний капитан «столичных» набрал одно очко, отметившись результативной передачей на третью шайбу команды в концовке встречи.
Второй звездой матча стал вратарь «Кэпиталз» вратарь столичной команды Логан Томпсон, отразивший 24 броска. Статус третьей звезды получил нападающий «Вашингтона» Коннор Макмайкл, забивший два гола и отдавший один результативный пас.
