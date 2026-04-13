Овечкин установил уникальное достижение среди действующих игроков в матчах с «Питтсбургом»
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым действующим игроком, набравшим 80 очков в матчах с «Питтсбург Пингвинз», отметившись результативной передачей в эпизоде с голом Коннора Макмайкла.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22 2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50 3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16
«Вашингтон» в минувшей встрече регулярного чемпионата обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:0. В этой встрече Овечкин был признан первой звездой матча.
В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 32 гола и 31 результативную передачу. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 929 голов и 757 результативных передач в 1572 встречах.
Комментарии
