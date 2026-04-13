Овечкин поучаствовал в голе «Вашингтона», который был отменён судьями

Овечкин поучаствовал в голе «Вашингтона», который был отменён судьями
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в голе своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:0), который был отменён после просмотра видеоповтора судьями.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22     2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50     3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16    

На 20-й минуте, в концовке первого периода, капитан «Вашингтона» от синей линии набросил на пятачок, где канадский форвард Джастин Сурдиф подставил клюшку. Шайба попала в каркас ворот, отскочила в спину вратарю гостей Стюарту Скиннеру и от голкипера залетела в ворота. Овечкин мог отметиться в протоколе голевым пасом после этого эпизода, но после просмотра повтора арбитрами было зафиксировано положение «вне игры» у хоккеиста «Кэпиталз», что послужило поводом для отмены взятия ворот.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 81 матче регулярки, записав в свой актив 32 гола и 31 результативную передачу. Всего за карьеру в лиге в его активе 1572 встречи, в которых он забил 929 голов и сделал 757 результативных передач. Контракт звёздного россиянина рассчитан до конца текущего сезона. О продлении соглашения пока не сообщается.

