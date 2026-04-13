Овечкин вышел на пятое место в списке лучших ассистентов «Вашингтона» в нынешнем сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на пятое место в списке лучших ассистентов команды в нынешнем сезоне. Форвард отметился результативной передачей в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

Таким образом, на его счету 31 результативная передача. Он сравнялся по этому показателю с Томом Уилсоном.Теперь они деляет пятое место. Выше находится Коннор Макмайкл (32). Лидирует Дилан Строум, на счету которого 39 передач в нынешнем сезоне

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 32 гола и 31 результативную передачу. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 929 голов и 757 результативных передач в 1572 матчах.