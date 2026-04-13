Овечкин отказался от церемонии игроков «Питтсбурга» после матча

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от церемонии игроков «Питтсбруг Пингвинз» (3:0), который хотели пожать ему руку после матча регулярного чемпионата.

После матча игроки «Питтсбурга» хотели отправиться к Овечкину и пожать ему руку, однако, россиянин жестами отказался от церемонии, после чего игроки гостевой команды отправились в раздевалку. Возможно, таким образом Овечкин намекнул, что планирует остаться в НХЛ ещё на один сезон.

Контракт Овечкина на общую сумму $ 47,5 млн с кэпхитом $ 9,5 млн подходит к концу после этого сезона. Ранее отмечалось, что он ещё окончательно не определился со своим будущим в клубе.