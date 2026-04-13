Овечкин объяснил, почему отказался от церемонии рукопожатия с игроками «Питтсбурга»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему отказался от торжественной церемонии рукопожатия с игроками «Питтсбург Пингвинз» (3:0) после матча регулярного чемпионата.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22     2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50     3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16    

«Потому что я ещё не решил. Не знаю. Спасибо им, что подождали там, но сейчас после интервью я пойду увидеться с Кросби и Малкиным. Поговорим», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

После матча игроки «Питтсбурга» хотели отправиться к Овечкину и пожать ему руку, однако, россиянин жестами отказался от церемонии, после чего игроки гостевой команды отправились в раздевалку.

Контракт Овечкина на общую сумму $ 47,5 млн с кэпхитом $ 9,5 млн подходит к концу после этого сезона. Ранее отмечалось, что он ещё окончательно не определился со своим будущим в клубе.

Материалы по теме
Овечкин всё же остаётся?! Отказался от трогательной церемонии принципиального соперника!
Видео
Овечкин всё же остаётся?! Отказался от трогательной церемонии принципиального соперника!
