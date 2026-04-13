Овечкин объяснил, почему отказался от церемонии рукопожатия с игроками «Питтсбурга»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему отказался от торжественной церемонии рукопожатия с игроками «Питтсбург Пингвинз» (3:0) после матча регулярного чемпионата.

«Потому что я ещё не решил. Не знаю. Спасибо им, что подождали там, но сейчас после интервью я пойду увидеться с Кросби и Малкиным. Поговорим», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

После матча игроки «Питтсбурга» хотели отправиться к Овечкину и пожать ему руку, однако, россиянин жестами отказался от церемонии, после чего игроки гостевой команды отправились в раздевалку.

Контракт Овечкина на общую сумму $ 47,5 млн с кэпхитом $ 9,5 млн подходит к концу после этого сезона. Ранее отмечалось, что он ещё окончательно не определился со своим будущим в клубе.