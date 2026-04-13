Александр Овечкин вышел в лидеры гонки бомбардиров сезона в «Вашингтоне»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вырвался в лидеры в списке лучших бомбардиров «столичных» в сезоне. Минувшей ночью форвард отметился одной результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

При этом вице-капитан столичной команды Том Уилсон, единолично лидировавший в данном рейтинге, очков в матче не набрал. Таким образом, канадец и россиянин разделяют первое место среди лучших игроков команды на набранным очкам. У Уилсона 63 (30+33) очка. На счету Овечкина сейчас 63 (32+31) очка.

Кроме того, россиянин сохранил лидирующую позицию в гонке снайперов сезона в команде. У Овечкина 32 шайбы, тогда как Уилсон имеет за один матч до окончания регулярки 30 голов.

На данный момент «Кэпиталз» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 93 очками после 81 встречи.