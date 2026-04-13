Александр Овечкин вышел в лидеры гонки бомбардиров сезона в «Вашингтоне»

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Александр Овечкин вырвался в лидеры гонки бомбардиров сезона в Вашингтоне, а также остался лучшим снайпером команды

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вырвался в лидеры в списке лучших бомбардиров «столичных» в сезоне. Минувшей ночью форвард отметился одной результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22     2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50     3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16    

При этом вице-капитан столичной команды Том Уилсон, единолично лидировавший в данном рейтинге, очков в матче не набрал. Таким образом, канадец и россиянин разделяют первое место среди лучших игроков команды на набранным очкам. У Уилсона 63 (30+33) очка. На счету Овечкина сейчас 63 (32+31) очка.

Кроме того, россиянин сохранил лидирующую позицию в гонке снайперов сезона в команде. У Овечкина 32 шайбы, тогда как Уилсон имеет за один матч до окончания регулярки 30 голов.

На данный момент «Кэпиталз» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 93 очками после 81 встречи.

Материалы по теме
Овечкин всё же остаётся?! Отказался от трогательной церемонии принципиального соперника!
Видео
Овечкин всё же остаётся?! Отказался от трогательной церемонии принципиального соперника!
Овечкин сделал Кросби в их, возможно, последнем матче в НХЛ! И сохранил шансы «Вашингтона»
Видео
Овечкин сделал Кросби в их, возможно, последнем матче в НХЛ! И сохранил шансы «Вашингтона»
