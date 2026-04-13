«Возможно, это действительно конец». Тренер «Вашингтона» — о будущем Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о будущем российского нападающего Александра Овечкина. Напомним, после матча регулярного чемпионата Овечкин отказался принимать участие в церемонии рукопожатия с игроками «Питтсбург Пингвингз» (3:0).

«Это в стиле Овечкина. Он говорит: «Я не завершил карьеру, так что нет, оставьте меня в покое. Я не хочу ни с кем жать руки». И, честно говоря, мы можем увидеться с ними уже через неделю. Вы всё это слышали в СМИ, но он говорит то же самое и мне лично, один на один: ему нужно время, чтобы принять решение.

При этом он очень благодарен, потому что, возможно, это действительно конец. Он открыт ко всем этим вещам, которые важно сделать — попрощаться, поблагодарить, оценить поддержку болельщиков и всё внимание. Но в то же время он смотрит на это так: «Я ещё не принял решение, поэтому не хочу пожимать руки всей команде «Питтсбурга». И я его понимаю», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Контракт Овечкина на общую сумму $ 47,5 млн с кэпхитом $ 9,5 млн подходит к концу после этого сезона. Ранее отмечалось, что он ещё окончательно не определился со своим будущим в клубе.