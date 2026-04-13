Нью-Йорк Айлендерс – Монреаль Канадиенс, результат матча 13 апреля 2026 года, счет 1:4, НХЛ 2025/2026

«Айлендерс» проиграли «Монреалю» и потеряли шансы на выход в плей-офф. У Демидова — гол
В ночь с 12 на 13 апреля на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль Канадиенс». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 35:56     0:2 Демидов (Судзуки, Хатсон) – 36:24 (pp)     0:3 Ньюхук (Болдюк, Джекай) – 36:51     1:3 Сизикас (Мейфилд, Пулок) – 48:45     1:4 Болдюк (Ньюхук, Дак) – 59:45    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Ник Судзуки (1+1), Захари Болдюк (1+1) и Алекс Ньюхук. Также на счету российского нападающего Ивана Демидова победный гол в этой встрече.

У хозяев единственный гол забил американский защитник Скотт Мейфилд. Голкипер «островитян» Илья Сорокин сделал 18 сейвов.

Таким образом, после этого поражения «Айлендерс» потеряли все шансы на выход в плей-офф НХЛ.

Заключительный матч сезона «Айлендерс» проведут дома с «Каролиной Харрикейнз» 15 апреля. «Монреаль» же на выезде сыграет с «Филадельфией Флайерз» также 15 апреля.

