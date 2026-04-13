«Айлендерс» проиграли «Монреалю» и потеряли шансы на выход в плей-офф. У Демидова — гол

В ночь с 12 на 13 апреля на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль Канадиенс». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Ник Судзуки (1+1), Захари Болдюк (1+1) и Алекс Ньюхук. Также на счету российского нападающего Ивана Демидова победный гол в этой встрече.

У хозяев единственный гол забил американский защитник Скотт Мейфилд. Голкипер «островитян» Илья Сорокин сделал 18 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, после этого поражения «Айлендерс» потеряли все шансы на выход в плей-офф НХЛ.

Заключительный матч сезона «Айлендерс» проведут дома с «Каролиной Харрикейнз» 15 апреля. «Монреаль» же на выезде сыграет с «Филадельфией Флайерз» также 15 апреля.