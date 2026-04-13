Коламбус Блю Джекетс – Бостон Брюинз, результат матча 13 апреля 2026, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Коламбус» с Марченко и Проворовым проиграл «Бостону»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Марчмент (Фаббро, Дженнер) – 03:59     1:1 Курали (Йокихарью, Стивз) – 10:31     1:2 Йокихарью (Курали, Hagens) – 39:40     2:2 Фантилли (Хайнен) – 41:27     2:3 Кастелич (Курали, Харрис) – 50:22    

В составе «Коламбуса» отличился Мэйсон Марчмент и Адам Фантилли. Российские защитники Иван Проворов и Егор Замула, а также нападающий Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.

За «Бостон» забивали Шон Курали, Хенри Йокихарью и Марк Кастелич. Российские защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов не записали в свой актив результативных действий.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Коламбус» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Бостон» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».

