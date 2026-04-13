«Коламбус» с Марченко и Проворовым проиграл «Бостону»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Марчмент (Фаббро, Дженнер) – 03:59 1:1 Курали (Йокихарью, Стивз) – 10:31 1:2 Йокихарью (Курали, Hagens) – 39:40 2:2 Фантилли (Хайнен) – 41:27 2:3 Кастелич (Курали, Харрис) – 50:22
В составе «Коламбуса» отличился Мэйсон Марчмент и Адам Фантилли. Российские защитники Иван Проворов и Егор Замула, а также нападающий Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.
За «Бостон» забивали Шон Курали, Хенри Йокихарью и Марк Кастелич. Российские защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов не записали в свой актив результативных действий.
В заключительном матче регулярного чемпионата «Коламбус» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Бостон» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».
