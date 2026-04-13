«Коламбус» с Марченко и Проворовым проиграл «Бостону»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Коламбуса» отличился Мэйсон Марчмент и Адам Фантилли. Российские защитники Иван Проворов и Егор Замула, а также нападающий Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.

За «Бостон» забивали Шон Курали, Хенри Йокихарью и Марк Кастелич. Российские защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов не записали в свой актив результативных действий.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Коламбус» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Бостон» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».