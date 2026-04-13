Ситуация «Вашингтона» в борьбе за выход в Кубок Стэнли за один матч до конца регулярки

«Вашингтон Кэпиталз» 13 апреля победил в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвиз» со счётом 3:0. Этот результат немного улучшил положение команды, за которую выступает форвард Александр Овечкин, в борьбе за попадание в Кубок Стэнли.

На данный момент «Кэпиталз» занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 93 очка после 81 матча. В зоне плей-офф находится «Филадельфия Флайерз» (94 очка в 80 играх, восьмое место). Также борьбу за оставшееся восьмое место в плей-офф от Востока продолжает «Коламбус Блю Джекетс» (92 очка в 81 встрече, 10-е место).

По итогам сегодняшнего игрового дня борьбу за выход в плей-офф завершил «Нью-Йорк Айлендерс» (91 очко после 81 матча, 12-е место). Также не сможет отобраться на Кубок Стэнли «Детройт Ред Уингз» (91 очко в 80 играх, 11-е место).

До завершения регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести один матч — очная выездная встреча с конкурентом «Коламбус Блю Джекетс».

Что касается главного фаворита на заключительную восьмую путёвку в плей-офф НХЛ — «Филадельфии», команда Рика Токкета на финише регулярки должна провести два домашних матча с командами из топ-3 Востока — «Каролиной Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».