Логан Томпсон — о поведении Овечкина после матча с «Питтсбургом»: не знаем, что происходит

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон высказался о решении российского форварда Александра Овечкина отказаться от торжественной церемонии рукопожатия после матча регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

«Мы на самом деле не знаем, что происходит. Так что, думаю, он не хочет устраивать эти рукопожатия, если собирается вернуться. Поэтому нет, я не удивился. Никто толком не знает, что он будет делать в следующем году», — приводит слова Томпсона Russian Machine Never Breaks.

Контракт Овечкина на общую сумму $ 47,5 млн с кэпхитом $ 9,5 млн подходит к концу после этого сезона. Ранее отмечалось, что он ещё окончательно не определился со своим будущим в клубе.