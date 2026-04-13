Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Что нужно сделать «Вашингтону» в последнем матче регулярки НХЛ, чтобы выйти в плей-офф
Комментарии

До конца регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» осталось провести всего один матч, однако на данный момент команда не попадает в плей-офф НХЛ. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со сценарием благоприятного исхода для столичного клуба.

На данный момент «Вашингтон» идёт на четвёртом месте в таблице Столичного дивизиона, в то время как путёвку в плей-офф получают первые три команды. На счету «Вашингтона» 93 очка в 81 игре и 42 победы (36 — в основное время). 92 очка в 81 игре при 40 победах (28 — в основное время) имеет «Коламбус Блю Джекетс» (5-е место), 94 очка в 80 играх при 41 победе (26 — в основное время) — «Филадельфия Флайерз» (3-е место). У идущего вторым «Питтсбурга» — 98 очков. На шестом месте находится «Нью-Йорк Айлендерс» — 91 очко в 81 матче и 43 победы (29 — в основное время).

Таким образом, на третью строчку дивизиона претендуют «Вашингтон», «Коламбус» и «Филадельфия». Для выхода в плей-офф «Вашингтону» необходимо набрать два очка в оставшемся матче. Параллельно с этим «Коламбус» должен набрать не более одного очка в очном матче с «Кэпиталз», а «Филадельфия» и вовсе не должна набрать очков в двух матчах (с «Каролиной» и «Монреалем»).

Если же «Филадельфия» наберёт одно очко в двух матчах, «Вашингтону» всё ещё необходимо набирать два очка. Если «Филадельфия» наберёт больше одного очка за два матча (равно как и «Коламбус» обыграет столичный клуб в основное время), шансов выйти в плей-офф у «Вашингтона» не будет.

Напомним, при равенстве очков следующим фактором определения мест в таблице будет количество побед в основное время.

Столичный клуб проведёт гостевой матч с «Коламбусом» 14 апреля.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android