Овечкин ответил на призывы болельщиков остаться в НХЛ ещё на один сезон

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на призывы болельщиков во время матча с «Питтсбург Пингвинз» остаться ещё на один сезон в НХЛ.

После матча, на протяжении которого домашние болельщики практически без остановки поддерживали его, Александра Овечкина спросили о многочисленных скандированиях «Ещё один год!», которые звучали на арене.

«Я подумаю об этом», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Контракт Овечкина на общую сумму $ 47,5 млн с кэпхитом $ 9,5 млн подходит к концу после этого сезона. Ранее отмечалось, что он ещё окончательно не определился со своим будущим в клубе.