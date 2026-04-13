Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин ответил на призывы болельщиков остаться в НХЛ ещё на один сезон

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на призывы болельщиков во время матча с «Питтсбург Пингвинз» остаться ещё на один сезон в НХЛ.

После матча, на протяжении которого домашние болельщики практически без остановки поддерживали его, Александра Овечкина спросили о многочисленных скандированиях «Ещё один год!», которые звучали на арене.

«Я подумаю об этом», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Контракт Овечкина на общую сумму $ 47,5 млн с кэпхитом $ 9,5 млн подходит к концу после этого сезона. Ранее отмечалось, что он ещё окончательно не определился со своим будущим в клубе.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android