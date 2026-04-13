Александр Овечкин обратился к болельщикам после матча с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поддержке фанатов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:0) и призвал болельщиков дать ту же энергию в решающем матче регулярки с «Коламбус Блю Джекетс» 14 апреля.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22     2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50     3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ребята, вы поддерживали нас на протяжении всей моей карьеры. Очевидно, вчера вечером мы одержали важную победу в Питтсбурге, и сегодня нам помогла ваша энергия, и она у нас есть. Так что большое спасибо за вашу поддержку. Да, осталась ещё одна игра, и она очень важна, поэтому нам нужна ваша поддержка в Коламбусе, чтобы вы зарядили нас энергией», — приводит слова Овечкина RMNB.

Контракт Овечкина на общую сумму $ 47,5 млн с кэпхитом $ 9,5 млн подходит к концу после этого сезона. Ранее отмечалось, что он ещё окончательно не определился со своим будущим в клубе. В текущем сезоне Овечкин принял участие в 81 матче регулярки, записав в свой актив 32 гола и 31 результативную передачу.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 93 очка за 81 матч.

Материалы по теме
Овечкин сделал Кросби в их, возможно, последнем матче в НХЛ! И сохранил шансы «Вашингтона»
Видео
