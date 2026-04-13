Александр Овечкин обратился к болельщикам после матча с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поддержке фанатов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:0) и призвал болельщиков дать ту же энергию в решающем матче регулярки с «Коламбус Блю Джекетс» 14 апреля.

«Ребята, вы поддерживали нас на протяжении всей моей карьеры. Очевидно, вчера вечером мы одержали важную победу в Питтсбурге, и сегодня нам помогла ваша энергия, и она у нас есть. Так что большое спасибо за вашу поддержку. Да, осталась ещё одна игра, и она очень важна, поэтому нам нужна ваша поддержка в Коламбусе, чтобы вы зарядили нас энергией», — приводит слова Овечкина RMNB.

Контракт Овечкина на общую сумму $ 47,5 млн с кэпхитом $ 9,5 млн подходит к концу после этого сезона. Ранее отмечалось, что он ещё окончательно не определился со своим будущим в клубе. В текущем сезоне Овечкин принял участие в 81 матче регулярки, записав в свой актив 32 гола и 31 результативную передачу.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 93 очка за 81 матч.