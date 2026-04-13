Нью-Джерси Дэвилз — Оттава Сенаторз, результат матча 13 апреля 2026 года, счет 4:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Оттава» прервала серию из четырёх побед, уступив «Нью-Джерси». У Зуба — ассист
Комментарии

Сегодня, 13 апреля, в Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в овертайме игры, проходившей на стадионе «Пруденшиал-центр», одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Хишир (Мерсер, Майер) – 05:12     2:0 Браун (Хьюз) – 14:41 (sh)     2:1 Амадио (Зуб, Казинс) – 27:42     2:2 Пинто (Жиру, Батерсон) – 30:25 (pp)     2:3 Зеттерлунд – 34:14     3:3 Мерсер (Хишир) – 52:28 (sh)     4:3 Хишир (Хьюз, Хэмилтон) – 63:18 (pp)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нико Хишир (2+1), Коннор Браун и Доусон Мерсер (1+1). У гостей голы забили Майкл Амадио, Шейн Пинто и Фабиан Зеттерлунд. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб отличился в данной встрече результативным пасом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Сенаторз» прервали серию из четырёх побед и остались на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 97 очков. «Дэвилз» занимают 13-ю строчку на Востоке с 87 очками.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
