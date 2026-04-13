«Оттава» прервала серию из четырёх побед, уступив «Нью-Джерси». У Зуба — ассист

Сегодня, 13 апреля, в Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в овертайме игры, проходившей на стадионе «Пруденшиал-центр», одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нико Хишир (2+1), Коннор Браун и Доусон Мерсер (1+1). У гостей голы забили Майкл Амадио, Шейн Пинто и Фабиан Зеттерлунд. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб отличился в данной встрече результативным пасом.

«Сенаторз» прервали серию из четырёх побед и остались на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 97 очков. «Дэвилз» занимают 13-ю строчку на Востоке с 87 очками.