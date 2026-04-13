Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анахайм Дакс — Ванкувер Кэнакс, результат матча 13 апреля 2026, счет 3:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Анахайм» в овертайме проиграл «Ванкуверу», Кудрявцев набрал дебютное очко в НХЛ
Комментарии

В ночь с 12 на 13 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Готье (Крайдер, Киллорн) – 03:41     1:1 Дуглас (Рятю, Кудрявцев) – 10:49     1:2 Дебраск (Росси, Гронек) – 14:37 (pp)     1:3 Бёзер – 44:28 (sh)     2:3 Готье (Лакомб, Мактавиш) – 45:05 (pp)     3:3 Карлссон (Крайдер) – 46:56     3:4 Росси (Буйум, Эгрен) – 64:49 (pp)    

В составе победителей голами отметились Кёртис Дуглас, Джейк Дебраск, Брок Бёзер и Марко Росси. У хозяев дублем отметился Каттер Готье, ещё одну шайбу забросил Лео Карлссон.

Отметим, что 22-летний российский форвард канадской команды Кирилл Кудрявцев провёл первую встречу в текущем сезоне НХЛ и отметился результативной передачей. Данное голевое действие стало для него первым в НХЛ (ранее не набирал очков в двух матчах сезона-2024/2025).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Анахайм» остаётся на седьмой строчке Западной конференции с 90 очками, имея высокие шансы на выход в плей-офф за два матча до окончания регулярки. «Ванкувер» с 56 очками располагается на последнем, 16-м месте Запада, имея в активе 56 очков.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android