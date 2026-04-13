«Анахайм» в овертайме проиграл «Ванкуверу», Кудрявцев набрал дебютное очко в НХЛ

В ночь с 12 на 13 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Кёртис Дуглас, Джейк Дебраск, Брок Бёзер и Марко Росси. У хозяев дублем отметился Каттер Готье, ещё одну шайбу забросил Лео Карлссон.

Отметим, что 22-летний российский форвард канадской команды Кирилл Кудрявцев провёл первую встречу в текущем сезоне НХЛ и отметился результативной передачей. Данное голевое действие стало для него первым в НХЛ (ранее не набирал очков в двух матчах сезона-2024/2025).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Анахайм» остаётся на седьмой строчке Западной конференции с 90 очками, имея высокие шансы на выход в плей-офф за два матча до окончания регулярки. «Ванкувер» с 56 очками располагается на последнем, 16-м месте Запада, имея в активе 56 очков.