Главный тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на важнейшую победу над «Питтсбургом»

Спенсер Карбери, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз», отреагировал на победу своего клуба в предпоследнем матче регулярного сезона с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

«Я знаю наших ребят. И я знал, что мы ни за что не выбросим белый флаг и не будем просто спокойно доигрывать сезон, надеясь показать хоккей на уровне 50% побед. Это не значит, что мы обязательно выйдем в плей-офф, но я был уверен: мы не сдадимся и будем бороться за победу в каждом матче», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, до конца регулярки столичный клуб сыграет один матч с «Коламбусом». Шансы на выход в плей-офф у «Вашингтона» ещё остались.

