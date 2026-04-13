Главный тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на важнейшую победу над «Питтсбургом»
Поделиться
Спенсер Карбери, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз», отреагировал на победу своего клуба в предпоследнем матче регулярного сезона с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22 2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50 3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16
«Я знаю наших ребят. И я знал, что мы ни за что не выбросим белый флаг и не будем просто спокойно доигрывать сезон, надеясь показать хоккей на уровне 50% побед. Это не значит, что мы обязательно выйдем в плей-офф, но я был уверен: мы не сдадимся и будем бороться за победу в каждом матче», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
Напомним, до конца регулярки столичный клуб сыграет один матч с «Коламбусом». Шансы на выход в плей-офф у «Вашингтона» ещё остались.
Овечкин с сыновьями сыграл у себя дома в хоккей с Малкиным
Комментарии
- 13 апреля 2026
-
07:25
-
07:23
-
07:15
-
07:12
-
07:00
-
06:45
-
06:27
-
06:03
-
05:37
-
04:41
-
04:36
-
04:25
-
04:19
-
03:45
-
03:43
-
03:37
-
02:58
-
02:47
-
02:34
-
02:17
-
01:53
-
01:49
-
01:46
-
01:25
-
01:20
-
00:40
- 12 апреля 2026
-
23:59
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:20
-
22:55
-
22:26
-
22:10
-
21:45