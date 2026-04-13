Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на важнейшую победу над «Питтсбургом»

Комментарии

Спенсер Карбери, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз», отреагировал на победу своего клуба в предпоследнем матче регулярного сезона с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22     2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50     3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16    

«Я знаю наших ребят. И я знал, что мы ни за что не выбросим белый флаг и не будем просто спокойно доигрывать сезон, надеясь показать хоккей на уровне 50% побед. Это не значит, что мы обязательно выйдем в плей-офф, но я был уверен: мы не сдадимся и будем бороться за победу в каждом матче», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, до конца регулярки столичный клуб сыграет один матч с «Коламбусом». Шансы на выход в плей-офф у «Вашингтона» ещё остались.

Овечкин с сыновьями сыграл у себя дома в хоккей с Малкиным

Материалы по теме
Овечкин всё же остаётся?! Отказался от трогательной церемонии принципиального соперника!
Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android