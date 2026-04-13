Голкипер «Вашингтона» Томпсон оценил победу над «Питтсбургом», упомянув будущее Овечкина
Поделиться
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон высказался о победе своего клуба в предпоследнем матче регулярного сезона с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22 2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50 3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16
«Это было похоже на атмосферу плей-офф. Было невероятно энергично. Думаю, лучше всего это описывает слово «весело». Именно в таких матчах хочется играть. И, конечно, всё было немного более эмоциональным из-за Ови и неопределённости относительно будущего», — приводит слова Томпсона сайт НХЛ.
Напомним, ситуация с будущим капитана столичного клуба российского форварда Александра Овечкина в НХЛ остаётся неопределённой. Во время сегодняшнего матча фанаты скандировали призыв остаться Александру ещё на один сезон.
Комментарии
- 13 апреля 2026
-
07:25
-
07:23
-
07:15
-
07:12
-
07:00
-
06:45
-
06:27
-
06:03
-
05:37
-
04:41
-
04:36
-
04:25
-
04:19
-
03:45
-
03:43
-
03:37
-
02:58
-
02:47
-
02:34
-
02:17
-
01:53
-
01:49
-
01:46
-
01:25
-
01:20
-
00:40
- 12 апреля 2026
-
23:59
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:20
-
22:55
-
22:26
-
22:10
-
21:45