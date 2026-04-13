Голкипер «Вашингтона» Томпсон оценил победу над «Питтсбургом», упомянув будущее Овечкина

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон высказался о победе своего клуба в предпоследнем матче регулярного сезона с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22     2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50     3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16    

«Это было похоже на атмосферу плей-офф. Было невероятно энергично. Думаю, лучше всего это описывает слово «весело». Именно в таких матчах хочется играть. И, конечно, всё было немного более эмоциональным из-за Ови и неопределённости относительно будущего», — приводит слова Томпсона сайт НХЛ.

Напомним, ситуация с будущим капитана столичного клуба российского форварда Александра Овечкина в НХЛ остаётся неопределённой. Во время сегодняшнего матча фанаты скандировали призыв остаться Александру ещё на один сезон.

Сын Овечкина впервые сыграл в хоккей на арене «Вашингтона»

