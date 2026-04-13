Голкипер «Вашингтона» Томпсон оценил победу над «Питтсбургом», упомянув будущее Овечкина

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон высказался о победе своего клуба в предпоследнем матче регулярного сезона с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

«Это было похоже на атмосферу плей-офф. Было невероятно энергично. Думаю, лучше всего это описывает слово «весело». Именно в таких матчах хочется играть. И, конечно, всё было немного более эмоциональным из-за Ови и неопределённости относительно будущего», — приводит слова Томпсона сайт НХЛ.

Напомним, ситуация с будущим капитана столичного клуба российского форварда Александра Овечкина в НХЛ остаётся неопределённой. Во время сегодняшнего матча фанаты скандировали призыв остаться Александру ещё на один сезон.

