Кросби высказался об историческом противостоянии с Овечкиным на фоне его возможного ухода

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился своими мыслями о многолетнем противостоянии с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным на фоне возможного ухода россиянина из НХЛ.

«Думаю, это противостояние всё ещё существует, пусть и не в той степени, как раньше, но, надеюсь, оно подарило болельщикам яркие эмоции. Для нас как для соперников и спортсменов было действительно здорово стать частью больших матчей и этой принципиальной дуэли», — сказал Кросби после матча с «Вашингтоном», который прошёл этой ночью.

Напомним, столичный клуб выиграл эту встречу со счётом 3:0.

