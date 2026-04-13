Кросби высказался об историческом противостоянии с Овечкиным на фоне его возможного ухода
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился своими мыслями о многолетнем противостоянии с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным на фоне возможного ухода россиянина из НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22 2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50 3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16
«Думаю, это противостояние всё ещё существует, пусть и не в той степени, как раньше, но, надеюсь, оно подарило болельщикам яркие эмоции. Для нас как для соперников и спортсменов было действительно здорово стать частью больших матчей и этой принципиальной дуэли», — сказал Кросби после матча с «Вашингтоном», который прошёл этой ночью.
Напомним, столичный клуб выиграл эту встречу со счётом 3:0.
Овечкин на тренировке обменял шайбу на чипсы
