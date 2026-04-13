Малкин высказался об Овечкине в контексте возможной последней игры друг против друга
39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мыслями о, возможно, последней встрече с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в очных матчах в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22 2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50 3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16
«Если это его последний очный матч с нами, я рад сыграть против него. Рад быть его другом и наслаждался каждым моментом. Он — величайший снайпер всех времён. Я играл и против него, и с ним. Это было очень весело», — приводит слова Малкина официальный сайт «Питтсбурга».
Напомним, минувшим вечером столичная команда переиграла «пингвинов» в Вашингтоне со счётом 3:0 в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин отметился в данной встрече ассистом.
