Евгений Малкин рассказал о взаимоотношениях с Александром Овечкиным вне хоккея

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился подробностями о взаимоотношениях и дружбе с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным вне хоккея.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22     2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50     3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16    

«Дети были в восторге от того, что играют с нами. Мы немного поговорили с Александром о плей-офф, о хоккее. Это было очень весело…

Мы с ним повзрослели. И вот прошло 20 лет: у него дети, у меня ребёнок. Мы стали чуть старше, но, думаю, остались хорошими друзьями. Поддерживаем друг друга, поздравляем. Если ему или его семье что-то понадобится от меня — я всегда открыт. Мне приятно ему помогать», — приводит слова Малкина официальный сайт «Питтсбурга».

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своём будущем летом.

