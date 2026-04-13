Александр Овечкин ответил, провёл ли он последний домашний матч в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:0) ответил на вопрос о будущем.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22     2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50     3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16    

— Это был ваш последний домашний матч в НХЛ?
— Мы сейчас боремся за место в плей-офф. Я не думаю о том, что будет завтра или через неделю. Мы просто должны сосредоточиться на игре, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, ситуация с будущим капитана столичного клуба российского форварда Александра Овечкина в НХЛ остаётся неопределённой. Во время сегодняшнего матча фанаты скандировали призыв остаться Александру ещё на один сезон.

