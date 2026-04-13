«Запомнят на долгие годы». Малкин прокомментировал противостояние Овечкина и Кросби в НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мыслями о противостоянии одноклубника канадца Сидни Кросби и форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге.

«Ну, ещё ведь ничего не закончилось официально. Ситуация непростая. У них всегда отличная команда, они борются в каждой игре. Наверное, это одно из величайших противостояний всех времён. Прежде всего, я говорю про Кросби против Овечкина. А потом — «Питтсбург» против «Вашингтона». Мы встречались в плей-офф раза четыре. И кто проходит второй раунд, тот берёт Кубок — это потрясающе. Отличная история. Думаю, все запомнят это на долгие годы», — приводит слова Малкина официальный сайт «Питтсбурга».

Впервые Овечкин и Кросби сыграли друг против друга в НХЛ 22 ноября 2005 года.