Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Видео встречи Овечкина с Малкиным и Кросби после отказа от церемонии рукопожатий

После матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» в Национальной хоккейной лиге, в котором столичный клуб одержал победу со счётом 3:0, российский капитан хозяев Александр Овечкин отказался принять участие в церемонии рукопожатий с игроками «Пингвинз», однако встретился с хоккеистами команды в подтрибунном помещении.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22     2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50     3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16    

Овечкин тепло пообщался с Евгением Малкиным и Сидни Кросби. Хоккеисты фотографировались, общались между собой, а Овечкин успевал оставлять автографы на сувенирах.

Напомгим, после матча игроки «Питтсбурга» хотели отправиться к Овечкину и пожать ему руку, однако россиянин жестами отказался от церемонии, после чего игроки гостевой команды отправились в раздевалку.

Контракт Овечкина на общую сумму $ 47,5 млн с кэпхитом $ 9,5 млн подходит к концу после этого сезона. Ранее отмечалось, что он ещё окончательно не определился со своим будущим в клубе.

