Видео встречи Овечкина с Малкиным и Кросби после отказа от церемонии рукопожатий

После матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» в Национальной хоккейной лиге, в котором столичный клуб одержал победу со счётом 3:0, российский капитан хозяев Александр Овечкин отказался принять участие в церемонии рукопожатий с игроками «Пингвинз», однако встретился с хоккеистами команды в подтрибунном помещении.

Овечкин тепло пообщался с Евгением Малкиным и Сидни Кросби. Хоккеисты фотографировались, общались между собой, а Овечкин успевал оставлять автографы на сувенирах.

Напомгим, после матча игроки «Питтсбурга» хотели отправиться к Овечкину и пожать ему руку, однако россиянин жестами отказался от церемонии, после чего игроки гостевой команды отправились в раздевалку.

Контракт Овечкина на общую сумму $ 47,5 млн с кэпхитом $ 9,5 млн подходит к концу после этого сезона. Ранее отмечалось, что он ещё окончательно не определился со своим будущим в клубе.

