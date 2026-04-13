«Как вообще можно соответствовать таким ожиданиям?» Кросби — о противостоянии с Овечкиным

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился эмоциями в контексте возможного завершения многолетнего противостояния с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Национальной хоккейной лиге.

«Противостояние? Надеюсь, людям было интересно. Это то, за чем, очевидно, следили и болели очень многие, неважно, за кого ты переживал — за нас или за них. Это было что-то особенное на протяжении всего времени, и я ценю это. Надеюсь, все тоже ценят.

Он пришёл с очень высокими ожиданиями, и, думаю, он их оправдал, а то и превзошёл. Как вообще можно соответствовать таким ожиданиям? Но стать величайшим снайпером всех времён и делать то, что он делал, причём делать это настолько стабильно — это действительно впечатляет. Для меня большая честь, что у меня была возможность играть с ним все эти годы», — приводит слова Кросби официальный сайт «Питтсбурга».

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своём будущем летом. Впервые Овечкин и Кросби сыграли друг против друга в НХЛ 22 ноября 2005 года.

