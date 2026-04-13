13 апреля главные новости спорта, футбол, РПЛ, результаты НХЛ и НБА, пары плей-офф, теннис, шахматы, Александр Овечкин

«Вашингтон» вновь победил «Питтсбург», все пары плей-офф и плей-ин НБА. Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» с голевой передачей Александра Овечкина обыграл «Питтсбург Пингвинз» во второй раз за два дня в НХЛ, стали известны все участники и пары плей-офф и плей-ин НБА сезона-2025/2026, «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» победил «Питтсбург» во второй раз за два дня, Овечкин отдал результативный пас.
  2. Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА.
  3. «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ.
  4. «Денвер» обыграл «Сан-Антонио» без Вембаньямы. Никола Йокич набрал 23 очка.
  5. «Айлендерс» проиграли «Монреалю» и потеряли шансы на выход в плей-офф. У Демидова — гол.
  6. RMC Sport сообщил, какое решение рассматривает ФИФА в случае отказа Ирана от участия на ЧМ.
  7. Украинская сторона попросила отменить матч с Россией на Кубке мира по водному поло.
  8. 29 очков Леброна и его сына позволили «Лейкерс» разгромить «Юту» в НБА.
  9. Синнер получил трофей за победу на «Мастерсе» в Монте-Карло.
  10. «Анахайм» в овертайме проиграл «Ванкуверу», Кудрявцев набрал дебютное очко в НХЛ.
  11. «Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» на шесть очков за шесть туров до конца сезона АПЛ.
  12. Горячкина и Музычук сыграли вничью в 12-й партии Турнира претенденток по шахматам — 2026.
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: «Ак Барс» — Минск, «Сан-Антонио» против «Денвера», РПЛ и АПЛ
