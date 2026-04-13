«Вашингтон» вновь победил «Питтсбург», все пары плей-офф и плей-ин НБА. Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» с голевой передачей Александра Овечкина обыграл «Питтсбург Пингвинз» во второй раз за два дня в НХЛ, стали известны все участники и пары плей-офф и плей-ин НБА сезона-2025/2026, «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».