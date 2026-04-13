«Вашингтон» вновь победил «Питтсбург», все пары плей-офф и плей-ин НБА. Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» с голевой передачей Александра Овечкина обыграл «Питтсбург Пингвинз» во второй раз за два дня в НХЛ, стали известны все участники и пары плей-офф и плей-ин НБА сезона-2025/2026, «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» победил «Питтсбург» во второй раз за два дня, Овечкин отдал результативный пас.
- Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА.
- «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ.
- «Денвер» обыграл «Сан-Антонио» без Вембаньямы. Никола Йокич набрал 23 очка.
- «Айлендерс» проиграли «Монреалю» и потеряли шансы на выход в плей-офф. У Демидова — гол.
- RMC Sport сообщил, какое решение рассматривает ФИФА в случае отказа Ирана от участия на ЧМ.
- Украинская сторона попросила отменить матч с Россией на Кубке мира по водному поло.
- 29 очков Леброна и его сына позволили «Лейкерс» разгромить «Юту» в НБА.
- Синнер получил трофей за победу на «Мастерсе» в Монте-Карло.
- «Анахайм» в овертайме проиграл «Ванкуверу», Кудрявцев набрал дебютное очко в НХЛ.
- «Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» на шесть очков за шесть туров до конца сезона АПЛ.
- Горячкина и Музычук сыграли вничью в 12-й партии Турнира претенденток по шахматам — 2026.
