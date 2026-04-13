Результаты матчей НХЛ на 13 апреля 2026 года

В ночь на 13 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Вашингтон Кэпиталз» – «Питтсбург Пингвинз» — 3:0;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Монреаль Канадиенс» — 1:4;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Бостон Брюинз» — 2:3;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Оттава Сенаторз» — 4:3 ОТ;

«Анахайм Дакс» – «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 ОТ;

«Калгари Флэймз» – «Юта Маммот» — 4:1.

По итогам игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» потерял все шансы на выход в плей-офф НХЛ.