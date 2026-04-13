Ник Судзуки стал первым игроком «Монреаля» за последние 40 лет со 100 очками за сезон

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и достиг отметки в 101 набранное очко в текущем сезоне. Судзуки стал первым игроком в истории «Монреаля» за последние 40 лет со 100 очками за сезон.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 35:56     0:2 Демидов (Судзуки, Хатсон) – 36:24 (pp)     0:3 Ньюхук (Болдюк, Райнбахер) – 36:51     1:3 Сизикас (Мейфилд, Пулок) – 48:45     1:4 Болдюк (Ньюхук, Дак) – 59:45    

Последним, кому покорялся этот рубеж в составе «Монреаля», был Матс Нэслунд в сезоне-1985/1986 (110 очков).

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Судзуки набрал 101 очко — забросил 29 шайб и отдал 72 результативные передачи. Всего в НХЛ на счету 26-летнего канадского нападающего 536 матчей, в которых Судзуки набрал 476 (167+309) очков.

