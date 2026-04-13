Ник Судзуки стал первым игроком «Монреаля» за последние 40 лет со 100 очками за сезон

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и достиг отметки в 101 набранное очко в текущем сезоне. Судзуки стал первым игроком в истории «Монреаля» за последние 40 лет со 100 очками за сезон.

Последним, кому покорялся этот рубеж в составе «Монреаля», был Матс Нэслунд в сезоне-1985/1986 (110 очков).

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Судзуки набрал 101 очко — забросил 29 шайб и отдал 72 результативные передачи. Всего в НХЛ на счету 26-летнего канадского нападающего 536 матчей, в которых Судзуки набрал 476 (167+309) очков.