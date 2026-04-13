Ник Судзуки стал первым игроком «Монреаля» за последние 40 лет со 100 очками за сезон
Поделиться
Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и достиг отметки в 101 набранное очко в текущем сезоне. Судзуки стал первым игроком в истории «Монреаля» за последние 40 лет со 100 очками за сезон.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 35:56 0:2 Демидов (Судзуки, Хатсон) – 36:24 (pp) 0:3 Ньюхук (Болдюк, Райнбахер) – 36:51 1:3 Сизикас (Мейфилд, Пулок) – 48:45 1:4 Болдюк (Ньюхук, Дак) – 59:45
Последним, кому покорялся этот рубеж в составе «Монреаля», был Матс Нэслунд в сезоне-1985/1986 (110 очков).
В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Судзуки набрал 101 очко — забросил 29 шайб и отдал 72 результативные передачи. Всего в НХЛ на счету 26-летнего канадского нападающего 536 матчей, в которых Судзуки набрал 476 (167+309) очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 апреля 2026
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
07:50
-
07:44
-
07:25
-
07:23
-
07:15
-
07:12
-
07:00
-
06:45
-
06:27
-
06:03
-
05:37
-
04:41
-
04:36
-
04:25
-
04:19
-
03:45
-
03:43
-
03:37
-
02:58
-
02:47
-
02:34
-
02:17
-
01:53
-
01:49
-
01:46
-
01:25
-
01:20
-
00:40
- 12 апреля 2026
-
23:59
-
23:55
-
23:45