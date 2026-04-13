Сегодня, 13 апреля, пройдут два матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей плей-офф МХЛ на 13 апреля 2026 года:
18:30. «Локо» – «Динамо-Шинник»;
19:00. МХК «Спартак» – «Красная Армия».
Серии плей-офф Западной конференции:
«Локо» – «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 0-0;
МХК «Спартак» – «Красная Армия» — счёт в серии — 0-0.
Серии плей-офф Восточной конференции:
«Омские Ястребы» — «Чайка» — счёт в серии — 0-0;
«Стальные Лисы» — «Авто» — счёт в серии — 0-0.
Напомним, серии проводятся до трёх побед.