Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каждый матч как последний». Форвард «Авангарда» высказался о серии плей-офф с ЦСКА

Комментарии

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв высказался о третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина с ЦСКА (3:2 ОТ, 3-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Дроздов) – 02:38 (5x5)     1:1 Фьоре (Блажиевский, Маклауд) – 16:12 (5x5)     1:2 Гуляев (Окулов, Фьоре) – 28:01 (5x5)     2:2 Рой (Полтапов, Охотюк) – 31:53 (5x5)     2:3 Окулов (Гуляев) – 75:34 (5x5)    

– Прекрасная серия, от которой я получаю колоссальное удовольствие. Все матчи идут кость в кость. Никогда не предугадать, в какую сторону повернётся удача. Каждый матч как последний.

– Не слишком ли жёстко играют некоторые хоккеисты ЦСКА?
– Это хоккей, тут по-другому не бывает.

– Как не дать себе слабину?
– Мы выходим на каждый матч с настроем, будто счёт в серии 0-0. Команда в прекрасной физической форме, мы готовы играть больше овертаймов, – цитирует Пономарёва AllHockey.

Четвёртый матч серии состоится в Москве 14 апреля.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android