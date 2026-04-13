«Каждый матч как последний». Форвард «Авангарда» высказался о серии плей-офф с ЦСКА
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв высказался о третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина с ЦСКА (3:2 ОТ, 3-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Дроздов) – 02:38 (5x5) 1:1 Фьоре (Блажиевский, Маклауд) – 16:12 (5x5) 1:2 Гуляев (Окулов, Фьоре) – 28:01 (5x5) 2:2 Рой (Полтапов, Охотюк) – 31:53 (5x5) 2:3 Окулов (Гуляев) – 75:34 (5x5)
– Прекрасная серия, от которой я получаю колоссальное удовольствие. Все матчи идут кость в кость. Никогда не предугадать, в какую сторону повернётся удача. Каждый матч как последний.
– Не слишком ли жёстко играют некоторые хоккеисты ЦСКА?
– Это хоккей, тут по-другому не бывает.
– Как не дать себе слабину?
– Мы выходим на каждый матч с настроем, будто счёт в серии 0-0. Команда в прекрасной физической форме, мы готовы играть больше овертаймов, – цитирует Пономарёва AllHockey.
Четвёртый матч серии состоится в Москве 14 апреля.
