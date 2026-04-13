«Каждый матч как последний». Форвард «Авангарда» высказался о серии плей-офф с ЦСКА

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв высказался о третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина с ЦСКА (3:2 ОТ, 3-0).

– Прекрасная серия, от которой я получаю колоссальное удовольствие. Все матчи идут кость в кость. Никогда не предугадать, в какую сторону повернётся удача. Каждый матч как последний.

– Не слишком ли жёстко играют некоторые хоккеисты ЦСКА?

– Это хоккей, тут по-другому не бывает.

– Как не дать себе слабину?

– Мы выходим на каждый матч с настроем, будто счёт в серии 0-0. Команда в прекрасной физической форме, мы готовы играть больше овертаймов, – цитирует Пономарёва AllHockey.

Четвёртый матч серии состоится в Москве 14 апреля.