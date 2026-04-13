Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это ужасно. Мы разочарованы». Капитан «Айлендерс» — о непопадании в плей-офф

Комментарии

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли высказался о непопадании команды в плей-офф. «Островитяне» окончательно лишились шансов на борьбу за Кубок Стэнли после поражения в домашнем матче от «Монреаль Канадиенс» (1:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 35:56     0:2 Демидов (Судзуки, Хатсон) – 36:24 (pp)     0:3 Ньюхук (Болдюк, Райнбахер) – 36:51     1:3 Сизикас (Мейфилд, Пулок) – 48:45     1:4 Болдюк (Ньюхук, Дак) – 59:45    

«Это разочаровывающий конец сезона, который в целом складывался довольно хорошо на протяжении долгого времени. В последнее время у нас были тяжёлые поражения. Нам нужно было одержать пару побед в последние несколько дней, но мы не смогли этого сделать. Так что сейчас нужно много чего осмыслить, но это просто ужасно. Мы разочарованы. Мы вложили все свои силы в то, чтобы добиться этого, чтобы пробиться в плей-офф. В концовке мы допустили ошибки в некоторых моментах», — цитирует Ли пресс-служба клуба.

«Айлендерс» не попали в плей-офф два года подряд впервые с сезонов-2016/2017 и 2017/2018.

Материалы по теме
Видео
«Айлендерс» проиграли «Монреалю» и потеряли шансы на выход в плей-офф. У Демидова — гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android