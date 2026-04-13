«Это ужасно. Мы разочарованы». Капитан «Айлендерс» — о непопадании в плей-офф

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли высказался о непопадании команды в плей-офф. «Островитяне» окончательно лишились шансов на борьбу за Кубок Стэнли после поражения в домашнем матче от «Монреаль Канадиенс» (1:4).
«Это разочаровывающий конец сезона, который в целом складывался довольно хорошо на протяжении долгого времени. В последнее время у нас были тяжёлые поражения. Нам нужно было одержать пару побед в последние несколько дней, но мы не смогли этого сделать. Так что сейчас нужно много чего осмыслить, но это просто ужасно. Мы разочарованы. Мы вложили все свои силы в то, чтобы добиться этого, чтобы пробиться в плей-офф. В концовке мы допустили ошибки в некоторых моментах», — цитирует Ли пресс-служба клуба.
«Айлендерс» не попали в плей-офф два года подряд впервые с сезонов-2016/2017 и 2017/2018.
- 13 апреля 2026
