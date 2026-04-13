«Ак Барс» — «Динамо» Мн: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 13 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет минское «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Ак Барса». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В первой встрече серии казанский клуб был сильнее со счётом 2:1. Второй матч вновь выиграл «Ак Барс» со счётом 5:4 в овертайме. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

Минское «Динамо» и «Ак Барс» впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина.