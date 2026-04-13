Том Уилсон высказался о возможном завершении карьеры Александра Овечкина в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о возможном завершении карьеры в столичном клубе Александром Овечкиным. Россиянин провёл последний домашний матч текущего сезона с «Питтсбург Пингвинз» и ещё не огласил своего решения о возможном продолжении карьеры в НХЛ. Овечкин отказался от рукопожатия с игроками «Питтсбурга».

«Это его прощание и его легендарная карьера. Поэтому когда он закончит с хоккеем, всё будет так, как он хочет. Никто другой. Все остальные не могут предсказать и сказать что угодно по этому поводу. Но в конечном итоге всё сводится к тому, чего хочет Ови. И я думаю, он это заслужил», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» заканчивается по завершении текущего сезона. Столичному клубу в регулярке осталось провести лишь один матч.

Материалы по теме
Овечкин всё же остаётся?! Отказался от трогательной церемонии принципиального соперника!
Видео
Овечкин всё же остаётся?! Отказался от трогательной церемонии принципиального соперника!
