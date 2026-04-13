Малкин — об Овечкине: он всё ещё голоден и по-прежнему любит хоккей

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не верит в то, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершит карьеру в НХЛ по окончании текущего сезона. Игроки встретились после матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пингвинз» и «Кэпиталз» (0:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 ван Римсдайк (Дюбуа, Макмайкл) – 32:22     2:0 Макмайкл (Леонард, Фехервари) – 55:50     3:0 Макмайкл (Овечкин, Фехервари) – 57:16    

«Я не верю в то, что эта наша игра была последней. Думаю, что он точно вернётся в следующем сезоне. Он всё ещё голоден и по-прежнему любит хоккей. В этом сезоне забросил более 30 шайб. Мне нравится быть его другом. Я наслаждаюсь каждым моментом. Он величайший снайпер всех времён. Играть против него всегда интересно. Он отличный друг и семьянин», – цитирует Малкина RMNB.

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своём будущем летом.

