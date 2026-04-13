Мэттью Шефер — главный претендент на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии сайта лиги

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер – главный претендент на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии сайта лиги. В голосовании для определения фаворитов на «Колдер Трофи» приняли участие 16 экспертов. Каждый из них называл пятёрку претендентов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

18-летний Шефер получил 15 первых мест, набрав 79 баллов. В 81 игре в сезоне первый номер драфта НХЛ — 2025 набрал 59 (23+36) очков при показателе полезности «+14».

Второе место занял форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов (54 балла, одно первое место). Россиянин лидирует по очкам среди новичков – 62 (19+43) в 81 игре.

Третьим стал форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке (52 балла). Он идёт вторым в гонке бомбардиров среди новичков с 60 (23+37) очками в 80 играх.

В топ-5 также вошли вратарь «Монреаля» Якуб Добеш (19 баллов) и форвард «Сент-Луиса» Джимми Снаггеруд (11).

Менее 10 баллов набрали вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт (8), форвард «Бостона» Фрэйзер Минтен (5), форвард «Питтсбурга» Бенжамин Киндел (5), форвард «Вашингтона» Райан Леонард (4), форвард «Монреаля» Оливер Капанен (2) и защитник «Каролины» Александр Никишин (1).