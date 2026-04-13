Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хоккей Новости

Мэттью Шефер — главный претендент на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии сайта лиги

Мэттью Шефер — главный претендент на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии сайта лиги
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер – главный претендент на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии сайта лиги. В голосовании для определения фаворитов на «Колдер Трофи» приняли участие 16 экспертов. Каждый из них называл пятёрку претендентов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

18-летний Шефер получил 15 первых мест, набрав 79 баллов. В 81 игре в сезоне первый номер драфта НХЛ — 2025 набрал 59 (23+36) очков при показателе полезности «+14».

Второе место занял форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов (54 балла, одно первое место). Россиянин лидирует по очкам среди новичков – 62 (19+43) в 81 игре.

Третьим стал форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке (52 балла). Он идёт вторым в гонке бомбардиров среди новичков с 60 (23+37) очками в 80 играх.

В топ-5 также вошли вратарь «Монреаля» Якуб Добеш (19 баллов) и форвард «Сент-Луиса» Джимми Снаггеруд (11).

Менее 10 баллов набрали вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт (8), форвард «Бостона» Фрэйзер Минтен (5), форвард «Питтсбурга» Бенжамин Киндел (5), форвард «Вашингтона» Райан Леонард (4), форвард «Монреаля» Оливер Капанен (2) и защитник «Каролины» Александр Никишин (1).

Канадский защитник заберёт «Колдер» у Демидова? Шефер вдохнул жизнь в «Айлендерс»
Канадский защитник заберёт «Колдер» у Демидова? Шефер вдохнул жизнь в «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android