Плющев — об игре Окулова: как ЦСКА умудрился отдать его «Авангарду»?

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил вклад форварда «Авангарда» Константина Окулова в результаты матчей серии второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА (3-0). 31-летний нападающий набрал 6 (4+2) очков в трёх играх в серии, а в целом в плей-офф – 13 (8+5) очков в восьми матчах.

– У ЦСКА нет звёзд уровня Окулова, который в этой серии делает результат в каждом из трёх матчей. Для меня загадка, как в прошлом сезоне ЦСКА умудрился отдать этого форварда омскому конкуренту. Куда смотрели менеджеры и тренер Воробьёв?

– Игра Окулова – ключевой фактор?

– Да, этот мастер даёт глубины составу «Авангарда», является мостиком между легионерами и российским костяком. И это при том, что со стороны тренера Буше идёт некоторая недооценка Окулова, ставка по инерции делается на легионеров. Не понял Буше, когда он предложил Окулову свои очки. Здоровый юмор всегда готов поддержать, но тут скорее хамство. Канадскому тренеру нужно повнимательнее и потактичнее относиться к российскому игроку, делающему результат, – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

В декабре 2024 года ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на форварда Коула Касселса. Американский форвард провёл за армейский клуб лишь 27 матчей и отметился семью результативными передачами. По окончании сезона-2024/2025 Касселс покинул ЦСКА.