«Чистый силовой приём». Сушинский оценил эпизод с травмой Кузнецова в игре с «Локомотивом»
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в матче Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, 0-3). Форвард ярославцев Александр Полунин провёл силовой приём у борта. Кузнецов упал и не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5) 1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5) 1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5) 2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5) 2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)
«Чистый силовой приём. Не знаю, почему он так сильно упал и чем ударился. Странная история. Может быть, потерял сознание, потому что ударился головой о борт. Надо задавать вопрос тренеру или докторам. Может, несерьёзное что-то, лёгкое сотрясение. Может, отошёл, пару таблеточек выпьет – и в строю», – цитирует Сушинского «Советский спорт».
