Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Чистый силовой приём». Сушинский оценил эпизод с травмой Кузнецова в игре с «Локомотивом»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в матче Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, 0-3). Форвард ярославцев Александр Полунин провёл силовой приём у борта. Кузнецов упал и не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Николаев) – 05:11 (5x5)     1:1 Варлов (Броссо, Родуолд) – 27:53 (5x5)     1:2 Елесин (Фрейз, Береглазов) – 29:40 (5x5)     2:2 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 40:42 (5x5)     2:3 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 47:58 (5x4)    

«Чистый силовой приём. Не знаю, почему он так сильно упал и чем ударился. Странная история. Может быть, потерял сознание, потому что ударился головой о борт. Надо задавать вопрос тренеру или докторам. Может, несерьёзное что-то, лёгкое сотрясение. Может, отошёл, пару таблеточек выпьет – и в строю», – цитирует Сушинского «Советский спорт».

Матч «Ак Барс» — «Динамо» Мн 13 апреля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Жуткий момент в плей-офф КХЛ. Кузнецов пропустил хит и покинул лёд на носилках. Видео
