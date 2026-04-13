«Чистый силовой приём». Сушинский оценил эпизод с травмой Кузнецова в игре с «Локомотивом»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в матче Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3, 0-3). Форвард ярославцев Александр Полунин провёл силовой приём у борта. Кузнецов упал и не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках.

«Чистый силовой приём. Не знаю, почему он так сильно упал и чем ударился. Странная история. Может быть, потерял сознание, потому что ударился головой о борт. Надо задавать вопрос тренеру или докторам. Может, несерьёзное что-то, лёгкое сотрясение. Может, отошёл, пару таблеточек выпьет – и в строю», – цитирует Сушинского «Советский спорт».