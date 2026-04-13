Фетисов: на месте Овечкина я бы ещё сыграл один сезон в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что на месте капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина отыграл бы в НХЛ ещё сезон. В прошедшем домашнем матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:0) болельщики столичного клуба скандировали: «Ещё один сезон».

«Мы в очередной раз убедились, что есть уважение к тем, кто играет в эту игру и играет честно и долго, это уважение на века. Насчёт завершения карьеры, я бы ещё сыграл сезон на месте Овечкина. Но, опять же, это зависит от его желания», — цитирует Фетисова ТАСС.

Заключительный матч регулярного сезона «Вашингтон» проведёт в ночь на 15 апреля на выезде с «Коламбусом». Ранее Овечкин сообщил, что решение по карьере примет летом.

