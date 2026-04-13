Сушинский: на Овечкине «Вашингтон» делает большие деньги, они ждут продления контракта

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался об отказе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбург Пингвинз» после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ (3:0).

«Рановато прощаться с Овечкиным! Александр в такой хорошей форме, ему ещё надо забить те 1016 голов. После матча он показал хоккеистам «Питтсбурга», что заканчивать он ещё не готов, дал это понять.

Если бы я был владельцем клуба, то ждал бы, когда он забросит оставшиеся шайбы. Думаю, так и будет, они будут ждать, потому что на Александре делаются большие деньги. Он поставит ещё один рекорд. «Вашингтон» сделает на этом больше денег, чем если бы они прошли несколько раундов плей-офф», – цитирует Сушинского «Советский спорт».

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего форварда по действующему контракту. Ранее Александр сообщил, что примет решение о своем будущем летом. С учётом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).