Заслуженный тренер России назвал предсказуемым текущий розыгрыш Кубка Гагарина

Заслуженный тренер России Владимир Плющев не считает текущий плей-офф КХЛ непредсказуемым. Во втором раунде «Локомотив» ведёт 3-0 в серии с «Салаватом», «Авангард» – в серии с ЦСКА. «Металлург» ведёт 2-0 в серии с «Торпедо», «Ак Барс» – в серии с минским «Динамо».

«Лига постоянно говорит о непредсказуемости, а я постоянно пытаюсь узнать, в чём она заключается. В ответ – молчание. 16 кубковых команд мы могли назвать ещё осенью – и борьбы в чемпионате действительно не получилось. Тогда же сказал, что у Востока в этом сезоне будет преимущество.

И вот начался якобы непредсказуемый плей-офф – и это преимущество все видят. Казань, Омск, Магнитка заметно сильнее соперников. Да и лидер Запада «Локомотив», несмотря на все авансы, с большим трудом, на тоненького, проходит середняка Востока Уфу», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.