Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира объяснил, почему не видит смысла в возвращении Овечкина в КХЛ

Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о возможном возвращении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в КХЛ. Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своём будущем летом.

– Я-то хотел бы увидеть Овечкина в КХЛ, а есть ли смысл ему возвращаться? Думаю, что нет. Может, разве что на одну игру. А если немножко что-то не пойдёт, когда он вернётся на один сезон, то будет негатив. У нас уже есть примеры.

– Вы про Илью Ковальчука?
– И ещё про Женю Кузнецова. Между прочим, если брать Илью Ковальчука, то человек полтора года не играл в хоккей, вернулся и показал высокий уровень. Болельщикам это, мягко говоря, не зашло. Илья – просто молодец, показал тогда высокий уровень, – цитирует Терещенко «Советский спорт».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android